Constancia de No Derechohabiencia del IMSS: ¿Cómo y dónde tramitarla? - GUÍA PASO A PASO

La Constancia de No Derechohabiencia del IMSS o ISSSTE sirve para comprobar si una persona está afiliada a alguno de estos institutos. Este documento confirma que, al momento de consultarlo, esa persona no tiene derecho a recibir servicios médicos en el IMSS o ISSSTE. ¿Quieres que te explique paso a paso cómo y dónde puedes conseguirla?

¿Cómo se saca la Constancia de No Derechohabiencia del IMSS?

Es importante que, antes de proseguir, sepas con claridad que la Constancia de No Derechohabiencia no se trata de otra cosa que un certificado que demuestra que no cuentas con acceso al derecho del servicio médico dado por el IMSS. Si quieres tramitarlo, presta mucha atención a esta GUÍA que te será de suma utilidad:

Ingresa a la página de Internet del IMSS (LINK DIRECTO).

Haz clic en 'Tramitar Constancia'.

Captura tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y tu correo electrónico.

Anota el código de seguridad (ReCAPTCHA) y presiona el botón 'Continuar'.

Es importante recordar que la constancia solo tiene vigencia por el día en que se emitió. Además, este trámite solo se puede realizar en línea. Si tienes problemas con tu CURP, deberás acudir a RENAPO para realizar la corrección correspondiente.

¿Dónde puedo sacar una Constancia de que no soy derechohabiente del ISSSTE y IMSS?

Ten en cuenta que la Constancia de No Derechohabiencia no se puede tramitar de forma presencia; todo lo contrario, el proceso es absolutamente virtual, para lo cual deberás ingresar al portal web del IMSS y del ISSSTE.

¿Cómo checar mi Constancia de vigencia del IMSS?

Para verificar tu Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS, sigue estos pasos:

Accede al portal digital del IMSS.

Completa los siguientes datos solicitados: CURP, número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico válido.

Confirma tu correo electrónico.

Ingresa las letras de la imagen que se muestra.

Haz clic en continuar.

Revisa tu correo electrónico para obtener la constancia.

Este proceso te brindará información sobre la clínica que te corresponde e incluirá los datos de tu último patrón. Recuerda tener a la mano tu CURP, tu Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.