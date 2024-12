¿Habrá clases este viernes 6 de diciembre? CONOCE qué dice el Minedu sobre este día no laborable

Los días festivos ya establecidos en el calendario del Gobierno, serán aprovechados por los peruanos para poder viajar, descansar, entre otras actividades, pero se requiere tener clara la información sobre lo que se dice de este primer viernes del mes, pues según el Decreto Supremo 011-2024-PCM es considerado día no laborable.

¿Este 6 de diciembre habrá clases? / FOTO: Facebook

El Ministerio de Educación no ha mencionado algo respecto a si habrá algún cambio en las clases para este viernes 6 de diciembre, pero se debe tener en cuenta que los colegios públicos si se regirán bajo esta medida y no tendrán que acudir a las aulas. En el caso de instituciones privadas esto será distinto, pues no todo dependerá de la decisión del centro.