Indecopi se pronuncia sobre la ausencia de Messi en el Meet & Greet de Inter Miami: "Se han iniciado acciones"

Comunicado de Indecopi frente a los reclamos.

Cabe recordad que, Pol Liza, Gerente general de la Productora Long Play Entertainment, organizadora de este evento, durante una entrevista con RPP afirmó que efectivamente Lionel Messi estaría presente en el 'compartir'. Sin embargo, esto no fue así, por lo que causó desazón entre los hinchas, quienes pagaron 3855 soles para ver a su jugador favorito y esto no pasó.

¿Por qué Lionel Messi no estuvo presente en el Meet & Greet? Long Play Entertainment aún no ha informado la razón ni el motivo que tuvo Lionel Messi para no estar presente en este compartir del Inter Miami. Por ello, solo queda esperar el pronunciamiento oficial de dicha productora.