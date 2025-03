Horóscopo del lunes 17 de marzo: revisa las predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tomarás la iniciativa en el amor, no te arrepentirás. Confiarás en tu habilidad y aceptarás nuevos retos profesionales. Número de suerte 13 .

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No te dejarás llevar por tus emociones y preferirás seguir posponiendo tu respuesta. No hay dudas, el éxito económico te acompaña, aprovecha. Número de suerte 10.