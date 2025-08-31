Lotería Nacional de Costa Rica de HOY, domingo 31 de agosto: resultados oficiales del juego

La Lotería Nacional de Costa Rica es un clásico que reúne cada semana a miles de personas al filo de la esperanza: ¿será esta la ocasión de ganar ese número soñado? Este domingo 31 de agosto de 2025 no es la excepción: el sorteo se llevará a cabo como cada fin de semana en el auditorio de la Junta de Protección Social (JPS).

Si deseas entender cómo ver el sorteo, jugar, conocer los premios en juego y comprar tus boletos, ya sea completos o fracciones, aquí te indicaremos los detalles en una guía. ¡No te lo pierdas!

¿Dónde ver la Lotería Nacional de Costa Rica del 31 de agosto?

El sorteo se transmitirá en vivo todos los domingos a las 7:30 p.m. (hora de Costa Rica) desde el auditorio de la JPS en San José. Puedes seguirlo por televisión abierta a través del Canal 13 o mediante el canal oficial de YouTube de la Junta de Protección Social.

¿Cómo se juega?

La Lotería Nacional utiliza billetes con un número de cinco cifras, impresos en series. Puedes comprar un billete completo o fracciones de éste. Estas fracciones permiten ganar un porcentaje proporcional del premio mayor. Para ganar el premio mayor, debes poseer el número exacto junto con todas sus series (o una fracción, si corresponde).

¿Cuáles son los premios?

La Lotería Nacional reparte varios galardones:

Primer, segundo y tercer premio, según el número y serie ganadores.

Acumulado: si en el sorteo no se adjudica el premio mayor, se traslada al siguiente domingo, generando un pozo mayor.

Si no obtienes el número exacto, pero coinciden las últimas cifras o el número es adyacente, aún puedes ganar premios secundarios.

¿Cómo comprar boletos para la Lotería Nacional?

Compra física

Para adquirir tus boletos personalmente, acude a agentes autorizados o tómbolas locales, donde puedes encontrar loa billetes completos o fracciones.

Compra en línea (JPS en línea)

En la plataforma jps.go.cr, puedes registrarte o iniciar sesión, recargar saldo (vía tarjeta, SINPE Móvil o transferencia), y seleccionar números o fracciones disponibles. La plataforma permite confirmar la compra y almacenar las fracciones en tu cuenta digital.