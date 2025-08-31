- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Lotería Nacional de Costa Rica de HOY, domingo 31 de agosto: resultados oficiales del juego
Muchos participantes de la Lotería Nacional de Costa Rica, podrán poner en juego su suerte este fin de semana en una nueva edición del sorteo.
La Lotería Nacional de Costa Rica es un clásico que reúne cada semana a miles de personas al filo de la esperanza: ¿será esta la ocasión de ganar ese número soñado? Este domingo 31 de agosto de 2025 no es la excepción: el sorteo se llevará a cabo como cada fin de semana en el auditorio de la Junta de Protección Social (JPS).
PUEDES VER: Lotería Nacional de Costa Rica del domingo 24 de agosto: lista y números ganadores del sorteo
Si deseas entender cómo ver el sorteo, jugar, conocer los premios en juego y comprar tus boletos, ya sea completos o fracciones, aquí te indicaremos los detalles en una guía. ¡No te lo pierdas!
¿Dónde ver la Lotería Nacional de Costa Rica del 31 de agosto?
El sorteo se transmitirá en vivo todos los domingos a las 7:30 p.m. (hora de Costa Rica) desde el auditorio de la JPS en San José. Puedes seguirlo por televisión abierta a través del Canal 13 o mediante el canal oficial de YouTube de la Junta de Protección Social.
¿Cómo se juega?
La Lotería Nacional utiliza billetes con un número de cinco cifras, impresos en series. Puedes comprar un billete completo o fracciones de éste. Estas fracciones permiten ganar un porcentaje proporcional del premio mayor. Para ganar el premio mayor, debes poseer el número exacto junto con todas sus series (o una fracción, si corresponde).
¿Cuáles son los premios?
La Lotería Nacional reparte varios galardones:
- Primer, segundo y tercer premio, según el número y serie ganadores.
- Acumulado: si en el sorteo no se adjudica el premio mayor, se traslada al siguiente domingo, generando un pozo mayor.
- Si no obtienes el número exacto, pero coinciden las últimas cifras o el número es adyacente, aún puedes ganar premios secundarios.
¿Cómo comprar boletos para la Lotería Nacional?
Compra física
Para adquirir tus boletos personalmente, acude a agentes autorizados o tómbolas locales, donde puedes encontrar loa billetes completos o fracciones.
Compra en línea (JPS en línea)
En la plataforma jps.go.cr, puedes registrarte o iniciar sesión, recargar saldo (vía tarjeta, SINPE Móvil o transferencia), y seleccionar números o fracciones disponibles. La plataforma permite confirmar la compra y almacenar las fracciones en tu cuenta digital.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00