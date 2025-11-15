0

RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 15 de noviembre: números ganadores del sorteo

La Lotería de Boyacá llega este fin de semana para emitir una nueva edición del juego en el que tú podrías ser el próximo ganador. ¡Mucha suerte!

Daniela Alvarado
Lotería de Boyacá: revisa los últimos números
Lotería de Boyacá: revisa los últimos números | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Este sábado 15 de noviembre de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá (Colombia), que brinda a sus participantes la oportunidad de ganar importantes premios en efectivo. Si tienes tu billete, es el momento de verificar los detalles: cuándo se realiza, cómo puedes jugar, y qué premios están en juego. A continuación, te explicamos toda la información que necesitas para sumarte al sorteo de este fin de semana.

Accede a los números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 8 de noviembre.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

  • Puedes adquirir un billete de la Lotería de Boyacá en puntos de venta autorizados, ya sea físico o en línea.
  • El billete típico incluye un número y una serie que identifican la apuesta.
  • Hay varias modalidades de compra: billete completo o fracciones.
  • Una vez que tienes el billete, esperas al sorteo del número ganador en la fecha programada.
  • Si eres ganador, debes seguir los procedimientos de cobro que la entidad establece: conservar el billete, presentar documento de identidad y atender los plazos de reclamación.

¿Cuáles son los horarios de la Lotería de Boyacá?

  • El sorteo de la Lotería de Boyacá se efectúa todos los sábados.
  • El horario habitual es a las 10:42 p.m. (hora de Colombia) para el Premio Mayor.
  • Puedes seguir la transmisión en vivo por los canales oficiales de la lotería, como su página web, Facebook Live, o el canal que la entidad indique.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan actual de premios de la Lotería de Boyacá incluye montos destacados:

  • Premio Mayor de COP 15.000.000.000.
  • Premio "Fortuna" de COP 1.000.000.000.
  • Premio "Alegría" de COP 300.000.000.
  • Premio "Esperanza" de COP 100.000.000.
  • Otros premios adicionales: 4 premios de COP 50.000.000; 15 premios de COP 20.000.000; 38 premios de COP 10.000.000; y un pago al Premio Mayor en diferente serie de COP 4.800.000.
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

