- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
India emite alerta por brote del virus Nipah: se reportan los primeros casos confirmados
Las autoridades sanitarias de India han declarado una alerta epidemiológica tras detectar un nuevo brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental.
India emitió una alerta sanitaria por un nuevo brote del virus Nipah (NiV) en Bengala Occidental, cerca de Calcuta. Hasta ahora se han confirmado 5 casos de infección en la región, que corresponden a trabajadores del hospital Narayana Multispecialty. Esta situación ha generado gran alerta a nivel mundial.
PUEDES VER: ¿Se reconciliaron? Ana Siucho presume tierno momento con Edison Flores en la Noche Crema
¿Cómo se transmite el virus Nipah?
Se sabe que el virus Nipah es un patógeno zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de animales, especialmente murciélagos frugívoros, que son el reservorio natural del virus. También puede transmitirse mediante animales infectados, especialmente cerdos, ya sea por manipulación directa o por exposición a sus fluidos.
Además, el consumo de alimentos contaminados, como frutas o savia de palma cruda expuesta a murciélagos, representa un riesgo. Del mismo modo, el virus puede propagarse entre humanos mediante el contacto estrecho con una persona infectada, especialmente a través de secreciones respiratorias, saliva, sangre u otros fluidos corporales.
El virus Nipah se puede transmitirse de animales.
¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?
Los síntomas del virus Nipah suelen comenzar con fiebre, dolor de cabeza, vómitos, fatiga y malestar general, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En casos más graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente provocando complicaciones respiratorias severas y encefalitis, una inflamación del cerebro que puede causar convulsiones, coma e incluso la muerte.
Entre los casos de contagio se encuentran trabajadores del sector salud.
Recomendaciones ante el brote del virus Nipah
Ante el nuevo brote del virus Nipah, las autoridades sanitarias y organismos internacionales recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio y proteger a la población. Entre ellas se advierte no manipular murciélagos frugívoros ni animales enfermos, especialmente cerdos.
La higiene juega un papel importante, por lo que lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente es fundamental. Si presenta síntomas, debe buscar atención médica y evitar el contacto cercano con otras personas, aislándose de manera inmediata ante cualquier situación de alerta.
- 1
Sinuano Día HOY, lunes 26 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
- 2
RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor
- 3
Horóscopo gratis de HOY, lunes 26 de enero: revisa las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90