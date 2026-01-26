India emite alerta por brote del virus Nipah: se reportan los primeros casos confirmados

India emitió una alerta sanitaria por un nuevo brote del virus Nipah (NiV) en Bengala Occidental, cerca de Calcuta. Hasta ahora se han confirmado 5 casos de infección en la región, que corresponden a trabajadores del hospital Narayana Multispecialty. Esta situación ha generado gran alerta a nivel mundial.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

Se sabe que el virus Nipah es un patógeno zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de animales, especialmente murciélagos frugívoros, que son el reservorio natural del virus. También puede transmitirse mediante animales infectados, especialmente cerdos, ya sea por manipulación directa o por exposición a sus fluidos.

Además, el consumo de alimentos contaminados, como frutas o savia de palma cruda expuesta a murciélagos, representa un riesgo. Del mismo modo, el virus puede propagarse entre humanos mediante el contacto estrecho con una persona infectada, especialmente a través de secreciones respiratorias, saliva, sangre u otros fluidos corporales.

El virus Nipah se puede transmitirse de animales.

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

Los síntomas del virus Nipah suelen comenzar con fiebre, dolor de cabeza, vómitos, fatiga y malestar general, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En casos más graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente provocando complicaciones respiratorias severas y encefalitis, una inflamación del cerebro que puede causar convulsiones, coma e incluso la muerte.

Entre los casos de contagio se encuentran trabajadores del sector salud.

Recomendaciones ante el brote del virus Nipah

Ante el nuevo brote del virus Nipah, las autoridades sanitarias y organismos internacionales recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio y proteger a la población. Entre ellas se advierte no manipular murciélagos frugívoros ni animales enfermos, especialmente cerdos.

La higiene juega un papel importante, por lo que lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente es fundamental. Si presenta síntomas, debe buscar atención médica y evitar el contacto cercano con otras personas, aislándose de manera inmediata ante cualquier situación de alerta.