¿Cuántos presidentes ha tenido el Perú en los últimos 10 años? Listado completo tras la censura de Jerí

La inestabilidad política está a flote. Un nuevo presidente será elegido este miércoles 18 de febrero de 2026, luego de que José Jerí fuera destituido del cargo que había venido ejerciendo desde el pasado mes de octubre de 2026. Con solo cuatro meses al mando del Perú, se despide del 'trono' para pasar a ser investigado.

La población nacional nuevamente vive un escenario en el que el presidente no logra completar su mandato y termina por caer ante un Congreso que lo mantenía en la mira. Esta vez, el expresidente interino dejó el puesto luego de que 'explotara' el caso denominado 'Chifagate' hace varias semanas.

José Jerí fue destituido de su cargo este 17 de febrero / FOTO: Congreso del Perú

Como se sabe, Jerí llegó a la Presidencia tras su sucesión a Dina Boluarte, quien también fue destituida por el Congreso ante la falta de capacidad que tuvo por controlar la fuerte crisis de inseguridad que vivía y actualmente vive el país. Esto solo es una reciente muestra de la compleja situación que se ha venido reflejando en el sector desde hace varios años.

A consecuencia de todo esto, en unas horas más se nombrará un nuevo presidente, el noveno en solo una década, quien asumirá el curul y cubrirá la vacante hasta el próximo 28 de julio de 2026, fecha en la que llegará al poder el nuevo mandatario que sea elegido en las urnas durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

Presidentes del Perú en los últimos 10 años

José Jerí (octubre 2025 - febrero 2026): Destituido por investigaciones en su contra

Dina Boluarte (2022 - octubre 2025): Asumió tras la vacancia de Pedro Castillo.

Pedro Castillo (2021 - 2022): Vacado tras intento de disolución del Congreso.

Francisco Sagasti (2020 - 2021): Designado por el Congreso tras la crisis de noviembre 2020.

Manuel Merino (2020): Asumió brevemente tras la vacancia de Vizcarra.

Martín Vizcarra (2018 - 2020): Asumió tras la renuncia de PPK.

Pedro Pablo Kuczynski (2016 - 2018): Renunció antes de ser vacado.

Ollanta Humala (2011 - 2016): Finalizó su mandato el 28 de julio de 2016.

¿Por qué fue destituido José Jerí?

La remoción de Jerí se produjo tras alcanzar los votos requeridos en el Pleno Extraordinario del Congreso de la República a raíz de varios hechos que lo comprometerían a una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias.

¿Cuándo sabremos quién es el nuevo presidente del Perú?

De acuerdo a la información más reciente del Congreso del Perú, tras haberse aprobado las mociones de censura contra Jerí, este 18 de febrero a las 06:00 p.m se hará la elección del cargo en el Pleno del Congreso.