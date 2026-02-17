- Hoy:
Así informa la prensa internacional la censura de José Jerí por el pleno del Congreso
José Jerí dejó la presidencia del Perú tras la censura que enfrentó por haber participado en reuniones no oficiales con empresarios chinos.
A solo cuatro meses de haber tomado el poder del país, José Jerí fue destituido de su cargo como mandatario este martes 17 de febrero, el cual obtuvo a raíz de la vacancia de Dina Boluarte el pasado octubre de 2025. La decisión fue tomada tras una sesión del pleno del Congreso en la que se enfrentó a siete peticiones de censura parlamentaria.
A solo dos meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, se produce una nueva problemática política en el Perú, pues el ex presidente interino registró la votación de 75 votos a favor de la destitución, 24 en contra y 3 abstenciones, resultando así en su cese de labores.
La inestabilidad en el sector nuevamente se asoma y no ha parado en 8 años consecutivos, pues desde 2018 el territorio ha venido pasando por complicadas situaciones que involucran destituciones, vacancias, denuncias y más. Hasta el momento son siete presidentes los que han pasado en el periodo mencionado.
Prensa internacional reacciona a censura de Jerí
La prensa extranjera también vivió el minuto a minuto de lo sucedido con Jerí en el Congreso y de inmediato sacó a la luz toda la información sobre lo que se sabe hasta el momento de su censura.
José Jerí fue destituido de su cargo este 17 de febrero / FOTO: N+
Prensa internacional informa sobre destitución de Jerí / FOTO: NTN24
José Jerí no va más en el cargo de presidencia del Perú / FOTO: El Oriente
José Jerí fue destituido este 17 de febrero y prensa extranjera informa / FOTO: El Tiempo
¿Por qué destituyeron a José Jerí?
La remoción de Jerí llega a raíz de la difusión de videos y fotografías que evidenciaron acciones del presidente ingresando de forma encubierta a reuniones privadas con empresarios chinos.
En el contenido multimedia se podía evidenciar a Jerí compartiendo en las jornadas con empresarios como Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, este último vinculado a investigaciones por tráfico ilegal de madera y con antecedentes judiciales.
¿Cuándo se elige al nuevo presidente?
El Congreso ha dado a conocer que este miércoles 18 de febrero, se realizará el Pleno extraordinario para la elección de lo que será el nuevo presidente del Parlamento y la Mesa directiva, en la cual se sabrá quién es el nuevo mandatario o mandataria del Perú.
