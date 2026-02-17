Así informa la prensa internacional la censura de José Jerí por el pleno del Congreso

A solo cuatro meses de haber tomado el poder del país, José Jerí fue destituido de su cargo como mandatario este martes 17 de febrero, el cual obtuvo a raíz de la vacancia de Dina Boluarte el pasado octubre de 2025. La decisión fue tomada tras una sesión del pleno del Congreso en la que se enfrentó a siete peticiones de censura parlamentaria.

A solo dos meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, se produce una nueva problemática política en el Perú, pues el ex presidente interino registró la votación de 75 votos a favor de la destitución, 24 en contra y 3 abstenciones, resultando así en su cese de labores.

La inestabilidad en el sector nuevamente se asoma y no ha parado en 8 años consecutivos, pues desde 2018 el territorio ha venido pasando por complicadas situaciones que involucran destituciones, vacancias, denuncias y más. Hasta el momento son siete presidentes los que han pasado en el periodo mencionado.

Prensa internacional reacciona a censura de Jerí

La prensa extranjera también vivió el minuto a minuto de lo sucedido con Jerí en el Congreso y de inmediato sacó a la luz toda la información sobre lo que se sabe hasta el momento de su censura.

José Jerí fue destituido de su cargo este 17 de febrero / FOTO: N+

Prensa internacional informa sobre destitución de Jerí / FOTO: NTN24

José Jerí no va más en el cargo de presidencia del Perú / FOTO: El Oriente

José Jerí fue destituido este 17 de febrero y prensa extranjera informa / FOTO: El Tiempo

¿Por qué destituyeron a José Jerí?

La remoción de Jerí llega a raíz de la difusión de videos y fotografías que evidenciaron acciones del presidente ingresando de forma encubierta a reuniones privadas con empresarios chinos.

En el contenido multimedia se podía evidenciar a Jerí compartiendo en las jornadas con empresarios como Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, este último vinculado a investigaciones por tráfico ilegal de madera y con antecedentes judiciales.

¿Cuándo se elige al nuevo presidente?

El Congreso ha dado a conocer que este miércoles 18 de febrero, se realizará el Pleno extraordinario para la elección de lo que será el nuevo presidente del Parlamento y la Mesa directiva, en la cual se sabrá quién es el nuevo mandatario o mandataria del Perú.