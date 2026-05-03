Conoce lo que te depara el destino en este inicio de semana. El horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo de 2026, llega con las predicciones más acertadas de la reconocida astróloga Josie Diez Canseco, quien revela cómo influirán los astros en tu salud, dinero y amor. Si estás en Perú y buscas una guía clara para tomar decisiones importantes o entender mejor tu día, aquí encontrarás las claves que necesitas según tu signo zodiacal. Descubre qué energías marcarán tu jornada y prepárate para aprovechar las oportunidades que el universo tiene para ti.

Horóscopo de hoy, 4 de mayo de 2026: predicciones de salud, dinero y amor

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Hoy expresas con libertad tus sentimientos y muestras tu lado más sensible; serán instantes de intimidad que traerán mucho bienestar a tu relación. Tu energía aumentará de manera positiva, acepta nuevos retos.

Número de suerte: 7.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Actúa con calma ante tus dudas sentimentales, precipitarte te haría cometer errores. Escucha y descubrirás la verdad sin que tengas que pedir explicaciones. Tu buen desempeño laboral de hoy te ayudará a alcanzar nuevas metas económicas.

Número de suerte: 7.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Descubres que tienes la habilidad de revertir situaciones negativas a tu favor. Hoy no necesitarás muchas explicaciones para que tu pareja olvide los malos entendidos. Experimentas talentos profesionales que no creías poseer; recibirás muchas felicitaciones.

Número de suerte: 2.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Los consejos de gente que te quiere te ayudarán. Hoy enfrentas esa situación sentimental que estabas evitando y lo harás con determinación; te sentirás mejor. Serás flexible con tu entorno y te adaptarás fácilmente a nuevos cambios.

Número de suerte: 13.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: No te desesperes, la impaciencia podría agravar tu situación sentimental. Hoy las circunstancias te favorecen y logras hacer cambios que traerán mejoras y tranquilidad a tu corazón. Tendrás lo necesario para triunfar en los negocios.

Número de suerte: 10.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Ten paciencia y actúa con mucho tacto con la persona amada; hoy estará muy susceptible y con tendencia a discutir. Deja las aclaraciones para otro momento. Un corto viaje te traerá gastos inesperados, ten calma: pronto te recuperarás.

Número de suerte: 6.

LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Día de mucha imaginación e innovación. Hoy desaparecerá esa sensación de desencanto que estaba enfriando tu relación afectiva. Tus proyectos serán bien recibidos en una reunión de trabajo; demuestra todo tu potencial.

Número de suerte: 20.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Ya tienes todo claro y tomarás decisiones firmes. Se cierra un capítulo de inestabilidad e incertidumbre en tu vida amorosa; hoy recuperas tu tranquilidad. Un gesto amable de tu parte te permitirá limar asperezas con un compañero de trabajo y mejorar la relación laboral.

Número de suerte: 11.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Tu intuición estará en su máxima expresión. Deja que tu sabiduría interna te guíe y tus desacuerdos sentimentales se resolverán hoy mismo. Tienes ideas claras sobre lo que anhelas conseguir en lo económico y empezarás a alcanzarlas.

Número de suerte: 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Hoy reflexionas y reconoces tus errores; realizarás grandes cambios que traerán bienestar a tu vida sentimental. Tu actitud será clave para mantener un ambiente de armonía en tu centro laboral.

Número de suerte: 3.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Tendrás paciencia con los cambios de humor de tu pareja. Hoy tu serenidad y comprensión te alejan de los problemas afectivos. Analizas minuciosamente la nueva oferta laboral que tienes y tendrás en cuenta tu avance profesional.

Número de suerte: 6.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: El sufrimiento te ha dejado enseñanzas y has salido fortalecido. Hoy exigirás la verdad; esa persona admirará tu valor y no querrá perderte. Se presentan imprevistos en tu trabajo que podrás resolver satisfactoriamente.