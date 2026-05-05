- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Cienciano vs Academia Puerto Cabello
- Arsenal vs Atlético Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Horóscopo de HOY, martes 5 de mayo de 2026: revisa las predicciones más precisas de Josie Diez Canseco para tu signo
Conoce el horóscopo de HOY, martes 5 de mayo, según las predicciones de Josie Diez Canseco. ¿Cómo te irá en el amor, dinero y trabajo, según tu signo?
Para HOY, martes 5 de mayo de 2026, las predicciones de la astróloga Josie Diez Canseco traerán consigo importantes cambios para todos los signos del zodiaco. Se comparte una energía intensa y habrá un gran impacto en áreas fundamentales como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta jornada se presenta como un momento propicio para tomar decisiones cruciales y experimentar cambios significativos.
PUEDES VER: Horóscopo de HOY, lunes 4 de mayo de 2026, GRATIS: predicciones de salud, dinero y amor de Josie Diez Canseco
Horóscopo del martes 5 de mayo, de Josie Diez Canseco, para cada signo del zodiaco: predicciones gratis
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación de pareja es cada día más importante para ti. Hoy surgirán una serie de situaciones que servirán para reforzar y consolidar aún más el amor. Administra con mayor atención y cuidado tu dinero para que no te falte.
- Número de suerte, 20.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy recibes una sorpresa maravillosa, terminarán tus dudas sobre el futuro de tu relación afectiva y te sentirás seguro de que tu amor es correspondido. Tu esfuerzo laboral te traerá resultados muy buenos, noticias de un próximo aumento.
- Número de suerte, 17.
GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Alguien que hace mucho tiempo dejó de ser importante para ti dejará de insistir y sentirás un gran alivio, hoy recuperas tu tranquilidad y la ilusión de empezar otra etapa sentimental. Un nuevo negocio te trae excelentes ganancias, inviértelo bien.
- Número de suerte, 10.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás en busca de sorpresas y aventuras, pero este martes encuentras más que eso: alguien que llenará tus necesidades emocionales entra en tu vida y será una relación duradera. Es un buen momento para hacer cambios; acepta la oferta laboral que se te presentará.
- Número de suerte, 10.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Reconocerás que los reclamos de tu pareja son justos. Este martes empiezas a dedicarle más atención a tu relación y das punto final a las discusiones. Tu habilidad te permitirá aumentar tus ganancias de forma rápida.
- Número de suerte, 9.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás muy expresivo y creativo, nada limitará tus demostraciones de afecto, hoy el amor será intenso y lleno de sorpresas. Antes de pedir un préstamo asegúrate de tener todos los documentos en orden.
- Número de suerte, 15.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Alguien te tiene siempre en su mente y en su corazón, hoy descubres quien es, el romance llegará súbitamente a tu vida y te dejarás llevar por tus sentimientos. Tu serenidad y tolerancia serán tus armas más eficaces frente a un imprevisto laboral.
- Número de suerte, 2.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Pones en orden tu vida amorosa y terminas con esa relación que ya no te convenía. A pesar de tu tristeza, considerarás que tu tranquilidad es más valiosa y no te dejarás amilanar. Surgen cambios en tu entorno laboral, pero te resultará fácil adaptarte a ellos.
- Número de suerte, 7.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Cumplirás tu promesa de cambiar. Hoy empiezas a consolidar tu relación sentimental y le das mayor tranquilidad a tu pareja. Tendrás que asumir algún imprevisto económico, ten en cuenta de cuanto dispones, pronto tus preocupaciones económicas acabarán.
- Número de suerte, 13.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de mejor ánimo y aceptarás los cambios, tu actitud abierta a las novedades se reflejará en tu seguridad, hoy dejas de lado las cargas emocionales que te limitaban y disfrutas del amor. Enfrentarás positivamente la impaciencia de un compañero de trabajo y le contagiarás tu buen humor.
- Número de suerte, 22.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día favorable en el amor, estarás muy romántico y demostrativo con el ser amado que lograrás que tu relación encuentre la estabilidad anhelada. Te concentras al máximo y cumples satisfactoriamente con tareas pendientes.
- Número de suerte, 6.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu vida social es intensa, tu carácter encanta, hoy muchas miradas de interés estarán sobre ti, el amor se acerca a tu vida y no lo dejarás pasar. Será un día de trámites, ten paciencia tu proyecto tendrá exitoso.
- Número de suerte, 1.
- 1
Horóscopo de HOY, martes 5 de mayo de 2026: revisa las predicciones más precisas de Josie Diez Canseco para tu signo
- 2
Pedro Aquino, jugador de Alianza Lima, es ampayado por Magaly engañando a su esposa
- 3
Lotería Sinuano Noche de HOY, lunes 4 de mayo de 2026, EN VIVO: a qué hora jugó y resultados del último sorteo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90