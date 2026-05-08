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Horóscopo del sábado 9 de mayo: revisa qué te depara el destino en el amor, salud y dinero
El horóscopo revela importantes mensajes para cada signo zodiacal, según las predicciones de Josie Diez Canseco. Conoce cómo el cosmos influirá en tu vida.
Hay días en los que el universo parece guardar mensajes ocultos para cada signo del zodiaco. Este sábado 9 de mayo, las energías astrales se moverán de forma inesperada y podrían marcar decisiones importantes en el amor, el trabajo y tu destino personal. Descubre las reveladoras y misteriosas predicciones de Josie Diez Canseco y prepárate para interpretar las señales que los astros tienen reservadas para ti con el mejor horóscopo de Internet.
PUEDES VER: Horóscopo del viernes 8 de mayo, GRATIS: lee aquí las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo zodiacal
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del sábado 9 de mayo
ARIES: 20 MAR.-19 ABR.: Los desacuerdos harán tensa tu relación de pareja. Tienes que controlar tu carácter para evitar complicaciones. Este será un día para disfrutar del amor y de la felicidad que te rodea.
- Número de suerte, 10.
TAURO: 20 ABR.-20 MAY.: La espontaneidad y la creatividad traerán novedades y emoción a tu relación afectiva. Hoy el amor vuelve a ser apasionado.
- Número de suerte, 9.
GÉMINIS: 21 MAY.-21 JUN.: Tu día sentimental empezará con discusiones por cualquier motivo, pero los ánimos se calmarán poco a poco. La reconciliación estará llena de ternura y promesas.
- Número de suerte, 7.
CÁNCER: 22 JUN.-21 JUL.: El amor atraviesa un periodo de prueba. Trata de aclarar cualquier duda con mucha serenidad y lograrán cortar definitivamente con lo que les hacía daño. Hoy le darán un nuevo rumbo a su vida afectiva.
- Número de suerte, 18.
LEO: 22 JUL.-22 AGO.: Será un día de mucha armonía y amor. Tu tranquilidad te permitirá ver el lado positivo de cualquier situación negativa. La persona que amas te sorprenderá con un detalle muy romántico.
- Número de suerte, 4.
VIRGO: 23 AGO.-22 SET.: No dejes escapar el amor. Busca a esa persona que aún te interesa. Puede ser un día de reconciliación y de mucha felicidad si te lo propones.
- Número de suerte, 2.
LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Te disculparás por tus errores con detalles que llegarán al corazón de la persona que amas. Hoy limarán las asperezas y se restablecerá la comunicación.
- Número de suerte, 17.
ESCORPIO: 23 OCT.-22 NOV.: Tus sentimientos están confundidos. Hoy no sabrás qué hacer ante la presión que tendrás para tomar una decisión. Guíate por tu corazón y encontrarás la felicidad.
- Número de suerte, 11.
SAGITARIO: 23 NOV.-22 DIC.: Estás en un proceso de cambio y transformación en tu relación de pareja. Hoy hablarán de temas que dejarán al descubierto su gran sensibilidad y despertarán tu admiración.
- Número de suerte, 1.
CAPRICORNIO: 23 DIC.-21 ENE.: Decepciones pasadas te han vuelto desconfiado y exigente en el amor, pero hoy conocerás a alguien especial que se ganará un lugar en tu vida y en tu corazón.
- Número de suerte, 8.
ACUARIO: 22 ENE.-17 FEB.: El amor te dará alegrías y te reconfortará. Hoy encuentras en tu pareja la comprensión y el apoyo que te darán fuerzas y seguridad.
- Número de suerte, 5.
PISCIS: 18 FEB.-19 MAR.: Dejarás de luchar por una relación que ya no funciona. Pensarás en tu bienestar y te preocuparás más por tu arreglo personal. El cambio impactará. Hoy sentirás que tu vida se encamina hacia algo mejor.
- Número de suerte, 12.
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