Horóscopo del sábado 9 de mayo: revisa qué te depara el destino en el amor, salud y dinero

Hay días en los que el universo parece guardar mensajes ocultos para cada signo del zodiaco. Este sábado 9 de mayo, las energías astrales se moverán de forma inesperada y podrían marcar decisiones importantes en el amor, el trabajo y tu destino personal. Descubre las reveladoras y misteriosas predicciones de Josie Diez Canseco y prepárate para interpretar las señales que los astros tienen reservadas para ti con el mejor horóscopo de Internet.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del sábado 9 de mayo

ARIES: 20 MAR.-19 ABR.: Los desacuerdos harán tensa tu relación de pareja. Tienes que controlar tu carácter para evitar complicaciones. Este será un día para disfrutar del amor y de la felicidad que te rodea.

Número de suerte, 10.

TAURO: 20 ABR.-20 MAY.: La espontaneidad y la creatividad traerán novedades y emoción a tu relación afectiva. Hoy el amor vuelve a ser apasionado.

Número de suerte, 9.

GÉMINIS: 21 MAY.-21 JUN.: Tu día sentimental empezará con discusiones por cualquier motivo, pero los ánimos se calmarán poco a poco. La reconciliación estará llena de ternura y promesas.

Número de suerte, 7.

CÁNCER: 22 JUN.-21 JUL.: El amor atraviesa un periodo de prueba. Trata de aclarar cualquier duda con mucha serenidad y lograrán cortar definitivamente con lo que les hacía daño. Hoy le darán un nuevo rumbo a su vida afectiva.

Número de suerte, 18.

LEO: 22 JUL.-22 AGO.: Será un día de mucha armonía y amor. Tu tranquilidad te permitirá ver el lado positivo de cualquier situación negativa. La persona que amas te sorprenderá con un detalle muy romántico.

Número de suerte, 4.

VIRGO: 23 AGO.-22 SET.: No dejes escapar el amor. Busca a esa persona que aún te interesa. Puede ser un día de reconciliación y de mucha felicidad si te lo propones.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Te disculparás por tus errores con detalles que llegarán al corazón de la persona que amas. Hoy limarán las asperezas y se restablecerá la comunicación.

Número de suerte, 17.

ESCORPIO: 23 OCT.-22 NOV.: Tus sentimientos están confundidos. Hoy no sabrás qué hacer ante la presión que tendrás para tomar una decisión. Guíate por tu corazón y encontrarás la felicidad.

Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV.-22 DIC.: Estás en un proceso de cambio y transformación en tu relación de pareja. Hoy hablarán de temas que dejarán al descubierto su gran sensibilidad y despertarán tu admiración.

Número de suerte, 1.

CAPRICORNIO: 23 DIC.-21 ENE.: Decepciones pasadas te han vuelto desconfiado y exigente en el amor, pero hoy conocerás a alguien especial que se ganará un lugar en tu vida y en tu corazón.

Número de suerte, 8.

ACUARIO: 22 ENE.-17 FEB.: El amor te dará alegrías y te reconfortará. Hoy encuentras en tu pareja la comprensión y el apoyo que te darán fuerzas y seguridad.

Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB.-19 MAR.: Dejarás de luchar por una relación que ya no funciona. Pensarás en tu bienestar y te preocuparás más por tu arreglo personal. El cambio impactará. Hoy sentirás que tu vida se encamina hacia algo mejor.