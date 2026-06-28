Horóscopo de HOY, lunes 29 de junio de 2026: descubre gratis las predicciones de Josie Diez Canseco para todos los signos

Este es el horóscopo de hoy para Perú, con las predicciones actualizadas para cada signo del zodiaco para este 29 de junio de 2026. Descubre qué te depara el amor, el trabajo y la salud según las recomendaciones de Josie Diez Canseco, además de tu número de la suerte para este día. Revisa aquí el horóscopo gratis de hoy y prepárate para aprovechar las energías del día.

Horóscopo de hoy, 29 de junio de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Esa persona que está ausente piensa mucho en ti, muy pronto estará a tu lado. Noticias alentadoras en el trabajo, sigue adelante y no descuides tu labor; tus proyectos darán resultados antes de lo que imaginas, sé perseverante.

Número de suerte: 8.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Hoy abordarás temas que te inquietan y te hacen dudar de esa persona; ten paciencia. Nuevas negociaciones en tu entorno laboral te pondrán muy tenso, relájate: las manejarás sabiamente y lograrás beneficiarte con cada proyecto aprobado.

Número de suerte: 21.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Estarás muy irritable, trata de controlarte y evita los enfrentamientos innecesarios. No es aconsejable pedir un aumento ahora, espera; se te presentará la oportunidad ideal para hacerlo. En poco tiempo estarás nivelando tu situación.

Número de suerte: 1.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Hoy ampliarás tu círculo social y se te abrirán nuevas posibilidades amorosas. Tendrás un día laboral arduo y tedioso, pero los buenos resultados de tu trabajo te harán sentir recompensado. Recibirás noticias alentadoras.

Número de suerte: 12.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Tu personalidad alegre y encantadora cautivará; llegarás al corazón de esa persona que te parecía difícil. Nuevos proyectos laborales te permitirán desarrollar al máximo tus habilidades; sin darte cuenta, habrás llegado a un nivel importante.

Número de suerte: 3.

VIRGO: 23 AGO - 22 SEP.: Tu atención estará centrada en tu vida afectiva; hoy te será fácil comunicarte y exteriorizar tus emociones. Un malentendido con un compañero de trabajo se solucionará gracias a tu predisposición para hablar; trata de evitar su mala influencia.

Número de suerte: 15.

LIBRA: 23 SEP - 22 OCT.: Tu actitud orgullosa solo te trae tristeza y aleja el amor; reflexiona, hoy tu situación puede mejorar. Un corto viaje por motivos de trabajo te permitirá estabilizar tu situación económica. Antes de lo que pienses, estarás concretando un buen negocio.

Número de suerte: 18.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Día tranquilo y lleno de ternura a nivel sentimental; la comunicación será cada vez más fluida. Una llamada de atención en el trabajo servirá para que te des cuenta de que estás dejando muchas cosas importantes de lado.

Número de suerte: 6.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Deja de lamentarte de tu mala suerte en el amor, cambia de actitud y mira a tu alrededor; alguien te buscará. Un nuevo trabajo espera por ti, no dejes pasar esta oportunidad porque no se volverá a presentar. Tu economía mejorará.

Número de suerte: 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: La comprensión y ternura que mostrarás hoy reemplazarán los enfrentamientos. Disfrutarás de un día tranquilo y de mucha armonía en el trabajo. El empeño que pongas hará que tus superiores traten de compensarte. Número de suerte: 2.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Analizarás tu vida amorosa y llegarás a la conclusión de que debes mejorar tu actitud. Comportamientos inadecuados de algunos compañeros te involucrarán en una discusión; habla con sinceridad y saldrás airoso de ese inconveniente.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Analizarás tu vida amorosa y llegarás a la conclusión de que debes mejorar tu actitud. Comportamientos inadecuados de algunos compañeros te involucrarán en una discusión; habla con sinceridad y saldrás airoso de ese inconveniente.

Número de suerte: 20.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Tu vida afectiva pasa por su mejor momento; hoy el amor y las atenciones que recibirás te harán sentir especial. Te hablarán de una inversión muy rentable, no temas y arriesga, verás que lograrás las mejoras económicas que tanto deseas.