Papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón: intervención quirúrgica se realizó con éxito

La Santa Sede informó oficialmente sobre el estado de salud del pontífice tras una intervención quirúrgica programada en la capital italiana. El obispo de Roma superó satisfactoriamente la operación torácica, destinada a extirpar el tejido afectado, y mostró una evolución favorable en las horas posteriores a la intervención. El equipo médico que lo atiende mantiene un pronóstico optimista respecto a su recuperación, mientras los fieles de todo el mundo se unen en oración por la salud del líder de la Iglesia católica.

El Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

De acuerdo con un reporte difundido por la agencia Associated Press, la Santa Sede confirmó que al obispo de Roma se le diagnosticó un adenocarcinoma pulmonar. Durante la intervención quirúrgica realizada este martes en el hospital Gemelli de Roma, el equipo médico procedió a extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante técnicas de cirugía mínimamente invasiva asistida por video.

El equipo médico encargado de la intervención estuvo encabezado por el especialista Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del centro hospitalario. Según la información difundida por las autoridades vaticanas y recogida por Associated Press, la operación duró aproximadamente una hora y media, como parte de un bloque quirúrgico de tres horas. El procedimiento se desarrolló según lo previsto, sin complicaciones técnicas ni médicas. Tras salir del quirófano y pasar por un breve periodo de supervisión rutinaria, el pontífice fue trasladado a su habitación, ubicada en el décimo piso de la clínica.

El manejo de esta situación médica se ha caracterizado por la apertura informativa de la Santa Sede. El propio obispo de Roma dio a conocer el hallazgo de la lesión pulmonar durante su oración dominical, cuando compartió con los fieles la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica. Ante la operación programada, el Vaticano suspendió temporalmente parte de la agenda oficial y canceló las audiencias y los compromisos públicos previstos para los próximos días, mientras el Santo Padre cumple un periodo de recuperación postoperatoria de al menos una semana.

¿Qué edad tiene el papa León XIV?

A sus 71 años y tras 17 meses de pontificado, el obispo de Roma afronta este primer episodio de salud de relevancia pública con un panorama clínico alentador. Según especialistas en oncología torácica, la detección temprana de estas lesiones y su extirpación quirúrgica completa en las fases iniciales pueden ofrecer un pronóstico favorable. No obstante, la evolución depende de las características del tumor y del estado general del paciente.

La llegada del pontífice al hospital reflejó su disposición y buen ánimo. Ingresó a pie por el acceso principal del centro médico y saludó personalmente a las personas congregadas en las inmediaciones. Mientras se desarrollaba la intervención quirúrgica, en la capilla del establecimiento se llevó a cabo una jornada de oración organizada por el Vicariato de Roma, en la que fieles y personal sanitario elevaron sus plegarias por la pronta recuperación de la salud del papa León XIV.