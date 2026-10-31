Horóscopo de HOY, domingo 1 de noviembre: Josie Diez Canseco revela cómo te irá en el amor y salud

Noviembre comienza bajo un cielo lleno de misterios, energías renovadas y señales del universo que podrían marcar el rumbo de tu destino. Este domingo 1 de noviembre de 2026, la reconocida vidente peruana Josie Diez Canseco revela qué sorpresas aguardan a cada signo del zodiaco y qué mensajes esconden los astros para esta nueva jornada. Descubre cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo, consulta tu número de la suerte y déjate guiar por las predicciones del tarot, desde Aries hasta Piscis.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de hoy, domingo 1 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La estabilidad sentimental podría verse afectada por una actitud inmadura de tu parte, preferirás asistir a una reunión con amigos antes que al encuentro con el ser amado, piénsalo y date cuenta de que estás empezando a descuidar tu relación.

Número de suerte, 9.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Por fin tu mente se libera de inseguridades y temores infundados, hoy aceptarás una invitación a salir y te divertirás, ir a lugares nuevos despejarán tu mente y conocerás personas que sin querer aportarán mucho para tu bienestar emocional.

Número de suerte, 20.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No guardes rencor y actúa con naturalidad, esa persona que te falló vuelve a buscarte, sé cortés y de la mejor manera aléjalo de tu vida, evitarás que se vuelva a hacer ilusiones contigo. Un nuevo amor aparece para ti.

Número de suerte, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No es momento para acercarte a esa persona que quieres, aún las heridas están abiertas, espera a que las cosas se calmen, siendo su amigo llegarás más rápido a su corazón, obtendrás su perdón y volverás a disfrutar de su amor.

Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Esa persona que conociste está siendo sincera contigo pero las situaciones vividas te hacen actuar a la defensiva, mantén el equilibrio y la diplomacia para que no alejes a quien podría ser el amor de tu vida.

Número de suerte, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Esa persona que te decepcionó aún sigue en tu mente, estarás un momento a solas en el que meditarás y te darás cuenta de que todo es una enseñanza, en este caso aprenderás a valorarte más a ti mismo, sé paciente, en poco tiempo la vida te recompensará trayéndote un nuevo amor.

Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Evitarás una discusión con el ser amado actuando con madurez y seguridad, se quedará sorprendido de tu reacción y pedirá disculpas por su actitud impulsiva, situaciones como esta harán que tu relación se consolide.

Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy los consejos de una persona te ayudarán a decidirte por algo que venías deseando desde hace tiempo, optarás por distanciarte de tu pareja para ver qué tan profundos son los sentimientos, el alejamiento renovará tu mente y sabrás qué decisión tomar para tu bienestar.

Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tus miedos terminarán, la actitud detallista de esa persona te hará confiar nuevamente en su cariño, aceptarás su invitación a salir pero deberás tener cuidado con tu comportamiento, una persona llamará tu atención y los celos de quien quieres serán muy notorios.

Número de suerte, 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No dejes que esa persona intente manipular tus decisiones sentimentales, tómate tu tiempo para meditar y llegarás a sabias conclusiones, pero trata de expresarlas porque tu principal problema estará en anunciar tus deseos.

Número de suerte, 14.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Sientes que el ser amado está siendo muy duro contigo ahora que necesitas de todo su amor y cariño, busca la manera correcta de decir las cosas sin discutir, le harás ver su error y todo cambiará para el bienestar de la relación.

Número de suerte, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No te dejes llevar por la inseguridad ni los celos, estás intentando controlar a quien amas y lo recomendable sería dejarlo actuar naturalmente, habla de lo que te molesta así evitarás poner en riesgo tu relación por cosas sin importancia, recuérdalo.