Shingeki no Kyojin: Fanmade titulado 'Shingeki no Requiem' propone final alternativo

Frente al inconformismo generado por el final del manga de Shingeki no Kyojin , internautas y creadores de contenidos han anunciado Shingeki no Requiem , el cual es una propuesta alternativa a lo ya visto al final del manga de la franquicia ¿Qué qué tratará este nuevo anime y cuando se estrenará? Te lo contamos a continuación.

Frente al auge del anuncio en internet, Shingeki no Requiem no se define como un proyecto oficial por el mangaka de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, ni tampoco es propiedad del estudio MAPPA (a cargo del anime), por lo que podemos esperar este nuevo proyecto es fruto de animadores que buscan dar una propuesta paralela al final de la historia original.