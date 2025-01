Tokyo Revengers 1x18: ¿Cómo, cuándo y dónde ver este anime?

Tokyo Revengers es la serie del momento en Japón. Este fenómeno en ventas y visualizaciones no es el típico shonen de la secundaria, el plus de los viajes en el tiempo, así como su historia original ha pasado las fronteras del país nipón. El fandon latinoamericano de este anime es uno de los que más viene creciendo. Por eso, para ir calentando motores, te contamos cuando y como podrás ver el estreno del episodio 18.

Recordemos que el episodio anterior, el 17, comienza con Takemichi convertido en el nuevo miembro de Valhalla sin saber que hacer porque le estaría fallando a Mikey ya que no pudo recuperar a Kazutora. Este sale a caminar por el parque y se encuentra al sub capitán de la tercera división. Kazutora después de conversar con el sub capitán , viaja de nuevo al presente y va a la cárcel para hablar con Draken. Allí, Takemichi le pregunta ¿Quién es el nuevo miembro de Valhalla? , la respuesta lo deja sin palabras y nos deja expectantes para este nuevo episodio que se viene.