"Hay que ser burros": Magaly Medina insulta a personas que exigen su salida del país

Magaly Medina le dedicó unos minutos de su programa a su amigo Beto Ortiz, indicando que se solidariza con el conductor, tras su intempestivo viaje a México. Además, se pronunció contra los ataques que recibe de parte varios usuarios en Instagram, que le piden que deje el país.

Además, la conductora indicó que por el bien de su salud no entra a Twitter, sin embargo, los ataques hacia ella trascendieron a Instagram, donde la conductora si es muy activa y cuenta con más de 1 millón de seguidores.

“Como me he solidarizado con Beto Ortiz como comunicadora, como periodista como persona que vive de su expresión y de sus opiniones, (los usuarios en redes dicen) que yo también tendría que irme del país, ¿han visto? Por salud mental yo no entro a Twitter. Si tuviera ganas de pelear entraría a desgastarme mentalmente, pero no es lo mío”, sostuvo Magaly.

Magaly aclara que no se irá del país como Beto Ortiz

En ese orden, Magaly Media no aguantó más las críticas y explotó. La popular 'Urraca', 'sin pelos en la lengua', insultó a las cibernautas que exigen su salida del país mediante las redes sociales tras la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente del país. La presentadora peruana los tildó de "brutos" y "burros".

"Encima son brutos, porque hay que ser burros para poner en mi boca cosas que no he dicho. Yo jamás he dicho que si gana Fulano me voy del país, no lo he dicho nunca por ningún presidente", indicó Magaly.

Asimismo, Medina precisó que "Nunca he dicho que me voy por algún presidente ¿Quiénes son ustedes que me digan que me vaya de mi propio país?.. Este es mi país, aquí chambeo, acá hago patria. Esa gente que me vaya diciendo que me vaya del país, ¿hacen patria?... Por mí pueden seguir haciendo lo que quieran".