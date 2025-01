Melissa Paredes recordó cuando Magaly le 'quitó' corona: "Casi me da parálisis"

Ocurrió lo siguiente, en América Hoy las conductoras se encontraban debatiendo sobre la participación de Andrea Luna en el Gran Show hace ya un tiempo, y señalaron que hizo un escándalo al ser eliminada. No obstante, Janet Barboza no dudó en relacionar tal actitud con la de Melissa Paredes al tener que devolver la corona en el 2013.

“Melissa Paredes, usted también se quejó e igual le quitaron la corona del Miss Perú”, señaló la ‘Rulitos’, pero de inmediato la modelo respondió: “Yo no me quejé, yo salí a devolverla y bailé el conejito después. Yo no me quejo nunca... llegué en tercer puesto”.