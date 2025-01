"Me han hecho apanado", dice reportero de América TV que fue 'troleado' por comerciante

"Usted el día de ayer se convirtió tendencia en Twitter, cuando yo ya no quería verlo más en Twitter, porque fue tendencia. Me voy a TikTok y en TikTok también fue tendencia", señaló Janet Barboza.

No obstante, el comunicador se defendió. "Me han hecho apanado el día de ayer, me han hecho apanado, pero en realidad hay un poco de confusión porque nosotros estamos informando, nosotros vamos a los mercados para recoger las impresiones de los comerciantes", señaló el reportero.