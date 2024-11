Angela Bassett de Black Panther habla sobre el rodaje de la secuela sin Chadwick Boseman

La conocida actriz Angela Bassett se sinceró sobre lo que fue la filmación de Black Panther: Wakanda Forever, luego que la secuela del UCM ya no contara con la presencia del fallecido Chadwick Boseman . El rodaje de la película es algo que afectó no solo a la producción del film sino también a la actriz afroamericana.

La estrella de la serie American Horror Stor y, comentó que la ausencia de Chadwick Boseman dejó un 'profundo agujero" en la producción de Black Panther: Wakanda Forever y en la reina de Wakanda. Se recuerda, el actor no pudo librar más su lucha contra el cáncer el año pasado.

En declaraciones a The Guardian , Bassett expresó: "Todos sintieron, la primera semana de rodaje, la presencia de Chadwick y extrañándolo en ese trono. Pero todos nos reunimos y le rendimos homenaje antes de comenzar, lo cual fue maravilloso (...) todos simplemente hablan hermosas palabras sobre él y expresan cuánto nos importa y cómo él nos informó e inspiró", manifestó.

Angela Bassett y Chadwick Boseman mantenían una estrecha relación fuera de las cámaras de Black Panther.

Tras la muerte del querido actor, Marvel anunció que no volvería a interpretar a su personaje T'Challa para la secuela, ni utilizaría recreación digital. No obstante, no se ofreció más detalles sobre cómo la nueva película lidiará con la ausencia de Chadwick Boseman.