Rodrigo González critica actuación de Nicola y Angie en La academia: "Lo peor que vi"

Sin pelos en la lengua. Rodrigo González , conductor de "Amor y Fuego" , no dudó en criticar la actuación de Nicola Porcella, Angie Arizaga y Jota Benz en el último capítulo de 'La academia', la serie protagonizada por los integrantes de "Esto es Guerra" .

"De verdad que son los peores actores que he visto en mi vida, yo pensé que los peores los había visto en La Rosa de Guadalupe, que te terminas enganchando por lo malos que son. Tan mal actúan que terminas mirando para reírte y te soplas el capítulo completo", indicó.

"Para mí les salía natural, no por el talento, sino porque actuaban de ellos mismos. Esta vez a Angie le costó hacer el papel, no la vi tan natural, creo que ella no quiso hacerlo", expresó.