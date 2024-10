Fiorella Méndez estalla contra Pedro Loli: “A mí nunca se me respetó”

Fiorella Méndez , ex pareja y madre del hijo del cantante Pedro Loli , sorprendió el último miércoles a todos sus seguidores con un peculiar mensaje en su red social de Instagram , justo horas después que el cantante apareciera en televisión y señalara que la separación ha sido la mejor decisión para ambos.

La exintegrante de ‘ La Banda del Chino’ , Fiorella Méndez, también dejó en claro que buscará preservar el bienestar del hijo que tiene en común con el cantante , remarcó que las redes sociales muchas veces no muestra la realidad e hizo referencia a las continuas faltas de respeto que sufrió en los últimos años.

“Sí, señores, las redes sociales a veces mienten. Tengo ganas de llorar de impotencia. Solo quiero lo mejor para mi hijo y lucharé por ello. Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”, sentenció.