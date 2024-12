Evaluna y la dura confesión que le hicieron los médicos sobre su embarazo

Tras el anuncio de su embarazo mediante una canción , Camilo y Evaluna Montaner no dejan de ser protagonistas en medios internacionales. La pareja sorprendió a sus fans con este detalle y el regalo que iba a llegar a sus vidas, fruto del amor que se tienen.

Sin embargo, no todo fue felicidad para ellos. Durante uno de los episodios de su podcast, Evaluna mencionó que los doctores decían que sería muy difícil para ella tener un hijo de la manera tradicional.

En el podcast de la actriz llamado 'En la Sala', confesó a sus invitados Rich Wilkerson Jr y su esposa Dawn Chere (pastores de VOUS Church Miami), que en varias ocasiones los médicos le dijeron que no iba a poder quedar embaraza, que sería prácticamente imposible por sus hormonas y otros problemas.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, indicó Montaner.