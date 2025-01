Ale Venturo sobre Rodrigo Cuba: "Me dijo no eres alguien para esconder"

Sin embargo, la empresaria aclaró que no se necesita un tiempo de espera y que el 'Gato' Cuba y ella están seguros de lo que sienten. Asimismo, dijo que "No solo es lindo conmigo, sino también con mi hija. Eso es algo que 'le pongo un check'. Lo valoro demasiado. Si él viene con flores, viene con flores para mi hija también."

"Él mismo me advirtió lo que se veía venir. Siempre me dijo 'yo voy a estar contigo, te voy a cuidar' y me dio bastante seguridad. Más que nada porque (me dijo) 'no tengo por qué esconderme contigo porque no estoy haciendo nada malo y tampoco eres alguien para esconder'.", declara la empresaria de la Nevera Fit.