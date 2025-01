Luciana Fuster tras 'ampay' de Flavia y Austin besándose: "El chiste se cuenta solo"

"El chiste se cuenta solo", escribió la integrante de Esto es guerra junto al emoji de la cara sonriente. Como se recuerda, la modelo fue acusada por Flavia Laos de no tener códigos luego de mantener una supuesta relación con Patricio Parodi, ex de Flavia Laos.

¡No le importa nada ni nadie! Luciana Fuster no se muestra preocupada si en caso su ex o la ex de su saliente Patricio Parodi aparecen en Esto es Guerra.