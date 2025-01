Melissa Paredes asegura que: “Anthony no es interesado ni arribista, es bueno y maduro”

La modelo Melissa Paredes, reafirma su amor por Anthony Aranda y recalcó que no es ‘interesado’ ni ‘arribista’, pues asegura que es ‘bueno’, ‘maduro’ y confía en él, por ello no duda en defenderlo cuando ponen en duda su relación.

“Solo te puedo decir que Anthony y yo estamos felices y tranquilos. Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento”, dijo la modelo en una entrevista para el diario Trome.