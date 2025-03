"Lo único que me importan son mis hijos, son propietarios del departamento donde se quedan mis hijos", comenzó diciendo. Segundos después, el ahora mediocampista de Cienciano perdió los papeles y no se guardó nada hasta el punto de subir el tono de la entrevista: "¿Ustedes se preocuparon por mis hijos? Hacen mil preguntas (…) Si te preguntan eso, para qué conversar".

Ahí no acabó todo, pues el popular 'Aladino' siguió lanzando dardos: "Gigi, por qué no te preocupas por tu vida, hablas de mí como si me conocieras". De inmediato, 'Peluchín' González no se quedó callado y le respondió: "Qué haces tú, relájate (…) Estás confundiendo las cosas y mostrándote como eres, como un maleducado y un prepotente".