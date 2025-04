Benny Blanco bromea tras ser confundido con Bad Bunny: "Me lo tomo como un halago"

Durante su aparición en el programa The Jennifer Hudson Show, Blanco expresó su asombro y su divertida reacción ante los hechos. Comentó entre risas al enterarse de la confusión con Bad Bunny, un reconocido cantante de música urbana que arrasa en las listas de éxitos a nivel mundial.

En cuanto a su relación con Selena Gomez, la cual acaparó la atención de los medios de comunicación, Benny Blanco y la cantante no hicieron comentarios oficiales sobre los detalles de su boda . Sin embargo, lo que sí es claro es que ambos se encuentran completamente enfocados en su carrera musical, tal como Benny lo mencionó en varias entrevistas recientes. “Somos de los que vamos día a día” , comentó en una charla con Rolling Stone.

El productor y la exestrella de Disney estan trabajando juntos en su música, y su último lanzamiento en marzo de 2025, el álbum I Said I Love You First, es todo un éxito.La relación entre Blanco y Gomez parece ser muy sólida, y su colaboración artística continúa siendo un tema de conversación entre los fanáticos y los medios.