Lisandra Lizama anuncia su divorcio de Mauricio Diez Canseco: "Le deseo que le vaya bien y sea feliz"
La artista cubana Lisandra Lizama comentó que alcanzó un acuerdo pacífico con el empresario Mauricio Diez Canseco tras su divorcio.
La destacada comediante y cantante cubana Lisandra Lizama informó que ha finalizado su proceso de divorcio del empresario pizzero Mauricio Diez Canseco, destacando que ambos alcanzaron una conciliación y ahora disfrutan de tranquilidad mutua.
"Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencor y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz. Me siento bien de que hayamos llegado a un acuerdo súper pacífico", expresó Lisandra Lizama durante el podcast 'Chauca con Ch'.
Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama contrajeron matrimonio en abril del 2022 en Cuba y posteriormente celebraron la ceremonia en Lima. No obstante, su relación se terminó al poco tiempo, llevándolos a tomar caminos separados.
En la entrevista, la actriz aclaró que su matrimonio fue por amor y sentía que era recíproco por parte de Diez Canseco. "Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho", explicó.
Finalmente, Lizama reveló que ha iniciado una nueva relación sentimental con otro peruano, describiéndolo como una persona cariñosa y muy dedicada al trabajo.
"Estoy tranquila y en paz, y abierta al amor. Tengo una relación bonita con un chico peruano, no tiene nada que ver con el medio artístico, no es conocido ni famoso. Es cariñoso y muy trabajador", compartió la cubana.
