Mauricio Diez Canseco celebra Halloween al lado de sus mellizos y su novia Aixa

Mauricio Diez Canseco disfrutó de Halloween junto a sus mellizos y su pareja Aixa, en una tarde especial.

El primer Halloween de Mauricio Diez Canseco con sus hijos, nacidos hace seis meses, fue una celebración íntima.
El primer Halloween de Mauricio Diez Canseco con sus hijos, nacidos hace seis meses, fue una celebración íntima.
Mauricio Diez Canseco, conocido como Brad Pizza, celebró Halloween de manera entrañable con sus mellizos Doménico y Valentina, quienes compartieron la ocasión con su padre y su novia, Aixa Sosa. Un vídeo compartido por 'Brad Pizza' en sus redes sociales reflejó estos momentos familiares.

Visiblemente emocionado, Brad Pizza disfrutó de su primer Halloween con sus hijos, quienes nacieron hace apenas seis meses gracias a su relación con la cantante Daylin Curbelo.

"Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Domémico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos", expresó Diez Canseco.

Recordemos que en abril pasado, Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo se convirtieron en padres tras un proceso de inseminación in vitro, realizando así el deseo de la cantante cubana de convertirse en madre.

Para Brad Pizza, los mellizos representan una de las máximas alegrías de su vida. Diez Canseco asegura que está completamente dedicado a ellos. Actualmente, mantiene una relación amorosa con la modelo argentina Aixa Sosa, con quien Daylin Curbelo se lleva de maravilla.

