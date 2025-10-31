0
¡Revelarán todo! Josimar y Daniela Darcourt se presentarán en 'Esta Noche'

Josimar y Daniela Darcourt comparten con la Chola Chabuca sobre su vida personal, paternidad y relaciones.

Redacción Líbero Tendencias
Josimar Fidel y Daniela Darcourt revelarán detalles inéditos de su vida personal y profesional en el programa 'Esta Noche'.
Josimar Fidel y Daniela Darcourt revelarán detalles inéditos de su vida personal y profesional en el programa 'Esta Noche'.
Los reconocidos salseros Josimar Fidel y Daniela Darcourt compartirán detalles inéditos de su vida este sábado en 'Esta Noche', espacio conducido por la Chola Chabuca a través de América Televisión. Allí, revelarán aspectos importantes de su situación actual tanto en lo personal como en lo profesional.

Josimar tomará el momento para esclarecer rumores sobre una posible paternidad. Ha sido claro en afirmar que no existe tal situación. "Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice", declara Josimar en un adelanto del programa 'Esta Noche', que se emitirá este sábado luego del Reventonazo de la Chola.

Por su parte, Daniela Darcourt visitará el set de la Chola Chabuca para abordar la conclusión de su romance con el bailarín Waldir Felipa, con quien ya vivía.

"Estoy soltera pero nunca sola… Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo elegiría cinco millones de veces más", expresa la salsera sobre su ex pareja.

Este es solo un adelanto de lo que el programa 'Esta Noche' tiene preparado para el sábado. Exhibirá un torbellino de emociones y sorpresas; ambas estrellas no solo harán vibrar al público con su música, sino que también compartirán sus historias más personales.

