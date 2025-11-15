María Pía Copello sorprendida por la reacción en redes tras incidente con su vestuario para el concierto de Shakira

La presentadora María Pía Copello nunca imaginó que un incidente en vivo durante la emisión de Mande Quien Mande se convertiría en uno de los temas más discutidos en redes sociales y medios digitales.

El suceso tuvo lugar en medio de la celebración del programa número 555, cuando María Pía decidió exhibir el atuendo que llevaría en el desfile del tan esperado show de Shakira. En el transcurso del festejo, un vaso de vino se derramó accidentalmente sobre su blusa, generando asombro en el set y, poco después, miles de reacciones en línea.

“Jamás pensé que algo tan espontáneo iba a volverse tema de conversación en todos lados. Abro mis redes y veo el video viralizado, parodias de tiktokers y hasta debates sobre lo que pasó. Me apena que estén funando al Cuy y a Mario Hart, a quienes quiero muchísimo, porque sé que todo fue parte del momento”, expresó María Pía al observar el impacto del video.

Además, la conductora confesó su sorpresa al ver que hasta una marca de limpieza se unió a la conversación tempranamente. “Hoy me topo con un panel enorme donde Clorox Ropa ofrece ayudarme a quitar las manchas con el mensaje ‘Deja que la vida te manche’. De verdad, siento que todo esto se salió de control”, añadió riendo al compartir un video recapitulando el momento.

A pesar del inconveniente, María Pía confirmó que seguirá adelante y participará en el desfile del concierto de Shakira, tal como se planeó, junto a otras personalidades invitadas.