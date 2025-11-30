- Hoy:
Cielo Torres lanza tema navideño con Edgar Vivar y cumple sueño profesional
Cielo Torres presenta 'Ya es Navidad', cumpliendo un sueño en su trayectoria musical.
Cielo Torres, la reconocida cantante, ha lanzado recientemente el disco 'Ya es Navidad', avanzando en su carrera al concretar dos de sus anhelos: grabar música navideña y colaborar con Edgar Vivar, famoso por su personaje del 'Señor Barriga'.
"Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planifique todo y ya acaba de salir el álbum 'Ya es Navidad' en todas las plataformas digitales. Además, he compuesto el tema principal 'Ya es Navidad' con todos los recuerdos que tengo de mi niñez. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona", declaró Cielo Torres.
Luego de años dedicados a la cumbia y la salsa, Cielo Torres demuestra su habilidad en el recién estrenado álbum 'Ya es Navidad', donde destacan canciones como 'Vamos a pasear', 'Ya se siente la Navidad', 'Bailando junto al arbolito', y 'Navidad Feliz'.
"Para mí la Navidad me trae muy bonitos recuerdos con mi familia, y hasta ahora mantengo viva toda la ilusión y la magia que se vive en estas fechas. Por eso, hacer hecho 'Ya es Navidad' es un doble sueño cumplido porque me siento feliz de que Edgar Vivar haya podido grabar conmigo y mostrar todo su talento", agregó Cielo Torres.
También destacó que la colaboración con Edgar Vivar fue espontánea y considera su participación como un regalo para su carrera. "Este año coincidimos en la temporada del circo de la Chola Chabuca, le hice la propuesta para cantar juntos y él lleno de amor me dijo que sí, y lo tomé como una bendición. Tenerlo en mi disco, es tener a un ícono de mi infancia y la de muchas personas, que al verlo en el video podrán recordar a ese niño interior", indicó la artista.
