Melissa Klug y Jesús Barco aparecieron juntos en televisión en 'Esta Noche'
Melissa Klug sigue sin perdonar al futbolista tras el ampay y se muestra con una figura renovada tras varios tratamientos estéticos.
Por primera vez, Melissa Klug y Jesús Barco aparecieron juntos en la televisión para hablar sobre los eventos que rodearon el ampay del futbolista. La pareja fue invitada al programa 'Esta Noche', conducido por Chola Chabuca en América Televisión.
Conocida como la 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug asistió al programa para exhibir su nueva imagen tras someterse recientemente a procedimientos estéticos, incluyendo una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y reacomodo de costillas, buscando una apariencia similar a la de la mexicana Thalía.
"Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona", expresó la chalaca en el estreno del programa, emitido el pasado sábado después del Reventonazo en América Televisión.
Melissa Klug junto a Jesús Barco
Melissa Klug se sorprendió al ver a Jesús Barco en el set de 'Esta Noche'. Emocionada, derramó algunas lágrimas mientras relataba lo vivido después del ampay que involucró a Barco, a quien todavía no perdona por estar en un lugar inadecuado.
"Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado", confesó Melissa Klug durante la transmisión del programa emitido el sábado.
Por su parte, Jesús Barco se mostró nervioso pero también arrepentido, reconociendo que su comportamiento fue erróneo. "Tomé una mala decisión", admitió el futbolista respecto al ampay.
