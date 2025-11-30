0
EN VIVO
Nacional vs Peñarol por la final de la Liga AUF
EN DIRECTO
Real Madrid vs Girona por LaLiga

Melissa Klug y Jesús Barco aparecieron juntos en televisión en 'Esta Noche'

Melissa Klug sigue sin perdonar al futbolista tras el ampay y se muestra con una figura renovada tras varios tratamientos estéticos.

Redacción Líbero Tendencias
Melissa Klug y Jesús Barco debutaron juntos en televisión en "Esta Noche", donde abordaron el ampay del futbolista y la situación que atraviesan como pareja.
Melissa Klug y Jesús Barco debutaron juntos en televisión en "Esta Noche", donde abordaron el ampay del futbolista y la situación que atraviesan como pareja. | Foto: Difusión
COMPARTIR

Por primera vez, Melissa Klug y Jesús Barco aparecieron juntos en la televisión para hablar sobre los eventos que rodearon el ampay del futbolista. La pareja fue invitada al programa 'Esta Noche', conducido por Chola Chabuca en América Televisión.

Ana Paula Consorte visitó el Estadio Monumental con Paolo Guerrero y dejó picante comentario.

PUEDES VER: Ana Paula enciende las redes por polémico comentario tras visitar el Monumental: "No son tan..."

Conocida como la 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug asistió al programa para exhibir su nueva imagen tras someterse recientemente a procedimientos estéticos, incluyendo una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y reacomodo de costillas, buscando una apariencia similar a la de la mexicana Thalía.

"Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona", expresó la chalaca en el estreno del programa, emitido el pasado sábado después del Reventonazo en América Televisión.

Melissa Klug junto a Jesús Barco

Melissa Klug se sorprendió al ver a Jesús Barco en el set de 'Esta Noche'. Emocionada, derramó algunas lágrimas mientras relataba lo vivido después del ampay que involucró a Barco, a quien todavía no perdona por estar en un lugar inadecuado.

"Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado", confesó Melissa Klug durante la transmisión del programa emitido el sábado.

Por su parte, Jesús Barco se mostró nervioso pero también arrepentido, reconociendo que su comportamiento fue erróneo. "Tomé una mala decisión", admitió el futbolista respecto al ampay.

Lo más visto

  1. ¡Bienvenido, diciembre 2025! Las mejores frases y mensajes para recibir el último mes del año

  2. Sinuano Día HOY, domingo 30 de noviembre EN VIVO: ver resultados y números ganadores

  3. Sorteo Extraordinario de Colombia del sábado 29 de noviembre: ver resultados y premio mayor

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano