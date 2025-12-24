Nicola Porcella estrena canal de streaming con Pro Tv y El Zein

En colaboración con El Zein y Pro Tv, Nicola Porcella revela la creación de 'Zentral', un nuevo canal de YouTube. En este espacio, conocido como el 'Novio de México', estará acompañado por su amiga Wendy Guevara.

El anuncio tuvo lugar durante la conclusión del reality 'Esto es Guerra', donde se destacó que Pro Tv innovará en 2026 con sus propuestas de contenido.

En el video de presentación, Nicola Porcella es visto explorando YouTube, mientras se oyen comentarios sobre los proyectos venideros. Wendy Guevara aparece impulsándolo a comenzar su viaje en el streaming.

"Nicola, tú qué haces viendo otro canal de streaming. Tú tienes que tener tu propio canal, no manches, eres exitoso, eres el 'Novio de México'. Tienes que tener tu propio canal y con los mejores. Y yo también quiero ser parte de eso", afirma Wendy.

Este nuevo proyecto contará con la participación de El Zein, un destacado streamer peruano, quien junto con Pro Tv apoyarán a Nicola Porcella en el lanzamiento de 'Zentral' en 2026.

Nicola Porcella finalmente compartió sus intenciones de estrechar la conexión con su audiencia, quienes han sido testigos de su desarrollo profesional desde el inicio. "Y prepárense que muchos de ustedes van a estar con nosotros", mencionó.