- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bolivia vs Surinam
- Colombia vs Croacia
- Brasil vs Francia
- Italia vs Irlanda del Norte
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Tabla Liga 1
Modelo argentina que estuvo en yate con Said y Mario rompe su silencio: "Ningún matrimonio"
Ric La Torre se comunicó con Jimenina, argentina que estuvo con Said Palao y Mario Irivarren, y contó lo que le dijo la modelo sobre la fiesta en yate.
Una de las mujeres que participó en la fiesta en yate, junto a Said Palao y Mario Irivarren, decidió pronunciarse. El influencer Ric La Torre fue el encargado de difundir la conversación que tuvo con Jimenina, una joven argentina que se divirtió con los chicos reality.
PUEDES VER: Esposa de Billy Viscarra emociona a hinchas de Bolivia previo al partido de repechaje: "Más de 30 años esperando"
Luego de más de una semana del ampay publicado por Magaly Medina, Ric La Torre se puso en contacto con la joven, ya que el tiktoker viajará al país gaucho y le escribió a la argentina, quien no dudó en brindar su versión ante las imágenes difundidas en el programa de ATV.
“Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Si yo no hablo es porque no tengo nada que decir; difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada, yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio.”, señaló la joven.
Modelo argentina brinda su versión tras fiesta en yate.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90