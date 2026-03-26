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Modelo argentina que estuvo en yate con Said y Mario rompe su silencio: "Ningún matrimonio"

Ric La Torre se comunicó con Jimenina, argentina que estuvo con Said Palao y Mario Irivarren, y contó lo que le dijo la modelo sobre la fiesta en yate.

Redacción Líbero Tendencias
Jimenina, modelo argentina que estuvo en yate con Said Palao y Mario Irivarren se pronuncia.
Jimenina, modelo argentina que estuvo en yate con Said Palao y Mario Irivarren se pronuncia. | Composición: Líbero/Instagram
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Una de las mujeres que participó en la fiesta en yate, junto a Said Palao y Mario Irivarren, decidió pronunciarse. El influencer Ric La Torre fue el encargado de difundir la conversación que tuvo con Jimenina, una joven argentina que se divirtió con los chicos reality.

Esposa de Billy Viscarra compartió un emotivo video previo al repechaje de la selección boliviana.

PUEDES VER: Esposa de Billy Viscarra emociona a hinchas de Bolivia previo al partido de repechaje: "Más de 30 años esperando"

Luego de más de una semana del ampay publicado por Magaly Medina, Ric La Torre se puso en contacto con la joven, ya que el tiktoker viajará al país gaucho y le escribió a la argentina, quien no dudó en brindar su versión ante las imágenes difundidas en el programa de ATV.

“Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Si yo no hablo es porque no tengo nada que decir; difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada, yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio.”, señaló la joven.

said palao

Modelo argentina brinda su versión tras fiesta en yate.

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