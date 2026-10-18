Cirujano del papa León XIV se pronuncia sobre su esperado viaje a Sudamérica: "No hay motivos clínicos…"

El papa León XIV estaría en condiciones de realizar su esperado viaje apostólico a Sudamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, tras recuperarse de una cirugía por un tumor maligno en el pulmón derecho. Así lo señaló Stefano Margaritora, cirujano del Hospital Gemelli de Roma, quien consideró que no existen impedimentos médicos para que el pontífice visite Argentina, Uruguay y Perú, según informó Vatican News.

¿El papa León XIV podrá viajar a Sudamérica tras su operación?

Según declaraciones difundidas por Vatican News, Margaritora afirmó que no existen razones médicas que impidan al papa León XIV realizar su gira apostólica. El especialista explicó que la recuperación física completa suele tomar alrededor de dos semanas después de una intervención de este tipo.

Dado que había transcurrido casi una semana desde la operación, el médico estimó que el pontífice podría recuperarse por completo en unos diez días más. Asimismo, precisó que su evolución era favorable al momento de recibir el alta hospitalaria.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", señaló Stefano Margaritora, director de la Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Gemelli, durante una entrevista concedida a medios vaticanos.

El cirujano detalló que los análisis de sangre del papa arrojaban resultados normales, que su función cardíaca se encontraba en buen estado y que la evolución del pulmón intervenido se desarrollaba según lo previsto.

Viaje apostólico a Sudamérica: ¿cómo evoluciona la salud del papa León XIV?

La operación permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho del papa León XIV, afectado por un adenocarcinoma. Según explicó Margaritora a Vatican News, el tumor fue detectado de manera fortuita durante unos estudios abdominales de rutina, en los que los médicos identificaron una pequeña mancha en las bases pulmonares.

El especialista señaló que la extirpación del lóbulo afectado es un procedimiento habitual cuando se trata de un tumor pulmonar de determinadas dimensiones. Por ello, calificó la intervención como una operación rutinaria, aunque reconoció que tuvo un significado especial en el plano personal, al tratarse del pontífice.

Margaritora también destacó la actitud de Robert Prevost, nombre de nacimiento del papa León XIV, durante el posoperatorio. Según el cirujano, la disposición del pontífice y su compromiso con el proceso de recuperación contribuyeron favorablemente a su evolución clínica.

Aunque el pronóstico médico es favorable, el estado de salud del pontífice seguirá siendo un factor clave para el desarrollo de su agenda internacional. Por el momento, el especialista considera viable el viaje apostólico a Sudamérica, que incluirá visitas a tres países y una intensa agenda de actividades.