Kyara Fujimori solicita que no la ataquen: "Yo no elegí a la familia que tengo"

"Hola, por qué gente me está atacando por mi familia, yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí a la familia que tengo y amo a mi familia, la adoro", comentó Kyara.

"No importa lo que digan, no va a cambiar mi opinión, y personas no deberían estar comentando política en mis TikToks, porque no tiene nada que ver y la mayoría de los comentarios son personas mayores de edad. Ellos deberían dar el ejemplo", expresó.