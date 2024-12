Tatiana Astengo arremete contra el comunicado de Canal N: “Son una vergüenza”

La actriz peruana, Tatiana Astengo , resaltó en Twitter su rechazó ante un comunicado de Canal N en el que se niega no haber cubierto éticamente las campañas presidenciales de la segunda vuelta electoral .

"Triste, tristísimo papel de 'periodistas' de televisión abierta que no pueden comunicarse libremente y balbucean, tartamudean, no cuadran sus comentarios, están cuidando todo el tiempo que van a decir para que sus jefes no les den tas tas", expresó frente al contexto.