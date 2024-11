Juliana Oxenford sobre renuncia de Iber Maraví: "No se puede minimizar ni un solo hecho"

"Maravi tiene demasiado ruido alrededor y no debería estar en ningún cargo público, pese a no tener condena ni condena", comenta Oxenford. "Maraví aparece en los archivos policiales de los atentados de los años 80 y 81, donde se le fue mencionado", instó Oxenford en una conversación con Graciela Villasis , jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio.

En medio de la charla. Oxenford criticó que Maraví haya sido mencionado como 'no habido' en las investigaciones. Ante ello, la investigadora de El Comercio comentó: "No habido quiere decir que no fue capturado en ese momento, pero no quiere decir no haya tenido participación", por lo que la investigadora Villasis afirmó que el ministro no debería estar ni un día más en el Ejecutivo, al ser acusado y mencionado en actos terroristas.