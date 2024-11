Kun Agüero se burla de Ibai sobre el no fichaje de Mbappé: "Me tenés podrido"

Durante el directo de esta mañana, el delantero del Barcelona y el influencer español hablaron de diversos temas, entre ellos el no fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid .

Como se sabe, Ibai Llanos es un fiel seguidor del conjunto 'merengue' y tenía esperanza de que el popular 'Donatello' llegue a la Casa Blanca, pero esto no se dio y el 'Kun' se lo recordó.

"Todo el día Mbappé, que Mbappé, que Mbappé, que Mbappé. Me tenés podrido", añadió Agüero. El español no se quedó callado y le respondió: "Porque si viene Mbappé no tienen chance", indicó.