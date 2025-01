Lucho Cáceres se pronuncia tras altercado con chofer: 'Impedía el paso de una ambulancia'

En medio de las críticas que recibió Lucho Cáceres, al subir a una cúster y reclamarle al chofer por el tráfico que generaba al no respetar las normas de tránsito en el distrito de Miraflores, el actor utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido.

Publicación de Lucho Cáceres en Instagram.

"'Relatos Salvajes'. De todas las historias me quedo con la de 'Bombita', la sentí muy cercana. Me pregunto qué habría hecho 'Bombita' con dos combis que estando en verde no avanzaban, por recoger pasajeros e impedían el paso de una ambulancia. ¡Grande, Darín!", escribió el actor.