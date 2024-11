Shakira da emotivo mensaje a Piqué tras victoria del Barcelona: "Él con su heroísmo"

¡Un clásico español diferente!, el triunfo del Barcelona ante el Real Madrid reavivó el entusiasmo del hincha merengue , por lo que Shakira aprovechó la oportunidad de llenar de elogios el juego de su esposo Gerad Piqué , que difundió el 'We are back' al club.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor ", definió la colombiana de 45 años.

Shakira deja emotivo a Piqué tras victoria del Barcelona: "Él con su heroísmo" / Foto: Twitter

"No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", cerró su mensaje la autora de "Can't Remember to Forget You", quien no paró de llenar de elogios al 3 del Barcelona.