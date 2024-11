FMS España: Sweet Pain decide no plantar replica a Sara y abandona la competición

El Freestyle Master Series (FMS) en España tuvo un momento inadvertido, al verse que el rapero Sweet Pain no continuó la réplica contra Sara Socas , lo que produjo la indignación de esta última freestyler ¿Qué fue lo que dijo?

En medio de la euforia en el campeonato de rap, Sara Socas y Sweet Pain habían ido a réplica, en un 4x4 libre durante 120 segundos. Sin embargo, el rapero decidió no continuar de esta manera: "Yo lo siento mucho, lo dejamos para otro día", dijo José Manuel Rejón previo a dejar el escenario.

Ante ello, los abucheos comenzaron y la rapera de 24 años comentó que. "Si quieres rapeo contra misma que me es más difícil, la verdad (...) Lo digo pro que es verdad", comentó instantes después de ganar por descalificación y quedar en la tabla de la 3ra fecha del FMS España .

"Puede haber tongos con todos nosotros hermanos, siendo tíos, siendo tías o lo que sea, estoy absolutamente hasta el coño (...) Hoy no me calló las cosas, pero ¿hoy sabes cómo me voy a callar? En darles las gracias a ustedes", dijo Sara Socas Martín y cantante de hip hop.