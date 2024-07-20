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Día Mundial del Perro: CELEBRA al mejor amigo del hombre con estas emotivas FRASES vía WhatsApp
Hoy celebran los integrantes más queridos del hogar. Si quieres compartirles un mensaje especial en tus redes sociales, en esta nota encontrarás algunas ideas.
Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a reconocer el cariño, la fidelidad y la alegría que nuestros compañeros de cuatro patas brindan a nuestras vidas. Para celebrar esta ocasión especial, reunimos una selección de frases inspiradoras sobre los perros, perfectas para compartir con amigos y familiares a través de WhatsApp, redes sociales u otras plataformas.
Las mejores frases por el Día Mundial del Perro para compartir en WhatsApp
Estas frases por el Día Mundial del Perro son ideales para mostrar tu amor por tu mejor amigo, agradecerle por su amistad y sensibilizar sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales. ¡Comparte estos mensajes y haz que esta festividad sea aún más especial!
- El amor de un perro es incondicional, puro y eterno. ¡Feliz Día Mundial del Perro!
- Un perro es más que una mascota, es un miembro de la familia. ¡Celebremos su día!
- Gracias a los perros por su lealtad y alegría. ¡Que vivan!
- Cada pata que deja una huella en nuestro corazón, es una huella de amor verdadero. ¡Feliz Día del Perro!
- Un perro nos enseña el verdadero significado de la amistad: lealtad, cariño y compañía sincera.
- "El perro es el único ser en la tierra que te quiere más de lo que te quieres a ti mismo" - Marley & Me
- "Los perros no tienen idea de lo que es el dinero, el poder o la fama. Su única alegría es hacerte feliz" - W. Bruce Cameron
- La vida es mejor con un perro a tu lado
- Un perro te llenará la vida de momentos inolvidables
- No hay nada más puro que el amor de un perro
- Los perros son los ángeles de la tierra
- Un hogar con perro es un hogar feliz
- Gracias a los perros por hacer del mundo un lugar mejor
- Los perros son nuestros mejores amigos, siempre están ahí para nosotros sin importar nada
- Un perro te robará el corazón y luego te dará el suyo
- Los perros son la mejor medicina para el alma
Imagen: Pinterest.
- Un día sin un perro es un día perdido
- Los perros nos enseñan a vivir el presente con alegría e intensidad
- Un perro es un regalo maravilloso que nos enriquece la vida
- Gracias a los perros por su infinita paciencia y comprensión
- Los perros son nuestros maestros en el arte de la felicidad
- Un perro te llenará la vida de amor incondicional
- Los perros son los mejores terapeutas
- Un perro te hará sentir amado y aceptado sin importar cómo seas
- Los perros son la mejor compañía que podemos tener
- Un perro te hará reír todos los días
- Los perros son nuestros guardianes y protectores
- Un perro te dará la bienvenida a casa con alegría sin importar lo que haya pasado
- Los perros son nuestra familia peluda
- Un perro te llenará la vida de aventuras
- Los perros son los mejores compañeros de viaje
- Un perro te enseñará el valor de la amistad
- Los perros son los mejores maestros de vida
- Un perro te llenará la vida de amor incondicional
Imagen: Pinterest.
- Los perros son los mejores amigos que podemos tener
- Un perro te hará sentir amado y aceptado sin importar cómo seas
- Los perros son la mejor compañía que podemos tener
- Un perro te hará reír todos los días
- Los perros son nuestros guardianes y protectores
- Un perro te dará la bienvenida a casa con alegría sin importar lo que haya pasado
- Los perros son nuestra familia peluda
- Un perro te llenará la vida de aventuras
- Los perros son los mejores compañeros de viaje
- Un perro te enseñará el valor de la amistad
- Los perros son los mejores maestros de vida
- Feliz Día Mundial del Perro a todos los peludos que nos llenan de alegría y amor
- Que la lealtad, el cariño y la alegría de los perros reinen siempre en nuestros corazones
- Gracias por ser nuestros mejores amigos, perros del mundo
- Un mundo con perros es un mundo mejor
- ¡Celebremos el Día Mundial del Perro dándoles todo nuestro amor y cariño!
¿Por qué se celebra el Día Mundial del Perro cada 21 de julio?
El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio por dos razones principales:
Concienciar sobre el abandono animal:
Establecido en 2004, este día coincide con el inicio del pico de las vacaciones de verano, un período en el que el abandono de perros aumenta considerablemente a nivel mundial.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado ese mismo año, el 70% de los perros en el planeta no tienen un hogar. Ciudades como Lima, en Perú, albergan a millones de perros callejeros, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática.
Reconocer la importancia de los perros en nuestras vidas:
El objetivo es rendir homenaje a estos animales que, a lo largo de la historia, han sido compañeros incondicionales, fieles y cariñosos para los seres humanos. Se destaca el papel fundamental que juegan los perros en nuestras vidas, brindándonos apoyo emocional, compañía, protección e incluso asistencia en diversas tareas.
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