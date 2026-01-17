- Hoy:
Aniversario de Lima HOY, 18 de enero: las mejores frases para celebrar a la capital este domingo
El aniversario de Lima será este 18 de enero y AQUÍ podrás encontrar los mensajes ideales para compartir en la fecha.
¡Estamos de fiesta! Lima celebra su aniversario este domingo 18 de enero y se han registrado diversas actividades alrededor de la fecha que nos hacen recordar la importancia que hay detrás de estos 491 años que está cumpliendo la capital.
Algunos eventos tendrán lugar en la Plaza de Armas, el Circuito Mágico del Agua, la Alameda Chabuca Granda y otros puntos reconocidos. En este contexto, es necesario también tener en cuenta que las redes sociales serán invadidas con toda clase de festejo a la ciudad.
Frente a todo lo que se viene este fin de semana, es imposible dejar pasar la oportunidad de también reconocer a la capital en este día especial y qué mejor que compartiendo algunas frases o mensajes clave que sirven como un modo de homenaje.
10 frases para dedicar por aniversario de Lima
- Lima celebra un año más de historia, cultura y tradición que vive en cada rincón de la ciudad.
- Este 18 de enero rendimos homenaje a la ciudad que une pasado y presente con orgullo.
- Lima, ciudad de reyes, cuna de historias que siguen latiendo en su gente.
- Hoy celebramos a Lima, capital llena de contrastes, sabor y memoria.
- Un aniversario más para la ciudad que nos vio crecer y soñar.
- Lima cumple años y su historia sigue escribiéndose cada día.
- Orgullo de ser limeños y de compartir una ciudad única en el mundo.
- Lima, donde la tradición se encuentra con la modernidad.
- Este 18 de enero celebramos la riqueza cultural y humana de Lima.
- Feliz aniversario a la ciudad que guarda siglos de identidad y esperanza.
10 mensajes emotivos por el aniversario de Lima
- Lima no solo es una ciudad, es un sentimiento que vive en cada recuerdo y en cada paso.
- En su aniversario celebramos a la Lima que nos acoge, nos inspira y nos une.
- Lima es historia, es lucha, es amor por nuestras raíces.
- Hoy rendimos homenaje a la ciudad que nos enseña a valorar nuestro pasado.
- Lima vive en la sonrisa de su gente y en la fuerza de su cultura.
- Celebrar a Lima es celebrar nuestra identidad y nuestro corazón peruano.
- En cada calle de Lima hay una historia que merece ser recordada.
- Feliz aniversario a la ciudad que transforma nuestras vidas día a día.
- Lima es tradición, es herencia, es orgullo que se siente con el alma.
- Que este aniversario renueve el amor por nuestra querida Lima.
5 mensajes cortos para enviar por el aniversario de Lima
- ¡Feliz aniversario, querida Lima!
- Lima celebra historia, cultura y tradición.
- Orgullo limeño este 18 de enero.
- Feliz aniversario a la capital del Perú.
- Celebramos a Lima hoy y siempre.
