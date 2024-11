Oscar 2022: Predicciones de los ganadores y películas favoritas

¿Ya tienes a tus favoritos? La próxima edición de los Premios Oscar 2022 se realizará el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y si eres un amante del cine seguramente ya hiciste tus apuestas para saber quienes serán los actores y directores que alzarán la estatuilla dorada.

PUEDES VER: Revive los 5 escándalos y polémicas más fuertes en la historia de los Premios Óscar

Los galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) dejaron un posible panorama de los ganadores del premio más importante de la industria del cine. Por eso, en Líbero te contamos las predicciones y películas favoritas para este evento.

Mejor película

En esta categoría que es una de las más importantes del Oscar, hay 10 películas nominadas: Belfast, CODA, El poder del perro, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas y West Side Story.

"El poder del perro", en las últimas semanas se ha posicionado como la favorita para ganar este premio, sin embargo "CODA" no se queda atrás y en un última encuesta superó a la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Kodi Smit-Mcphee, puesto que obtuvo 61 % frente a un 36% a la producción de Netflix.

Benedict Cumberbatch y Kodi Smit-Mcphee son Phil Burbank y Peter Gordon en The Power of the Dog.

Mejor director

Los directores nominados a esta categoría son Kenneth Branagh por 'Belfast', Ryûsuke Hamaguchi por 'Drive My Car', Paul Thomas por 'Licorice Pizza', Jane Campion por 'El poder del perro' y Steven Spielberg por 'West Side Story'¿Quién es el favorito?

Jane Campion directora de "The Power of the Dog" ganó en las galas de los Bafta, Golden Globes y los Critics' Choice Awards , lo que todo indicaría que ya se conoce quien se llevaría la estatuilla dorada de los Premios Oscar 2022.

Jane Campion directora de "The Power of the Dog" .

Mejor actor

Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom), Will Smith (El método Williams), Denzel Washington (La tragedia de Macbeth) son los intérpretes nominados para ganar el Oscar.

Sin embargo el favorito del público y de los críticos es Will Smith, quien regresó con fuerza a Hollywood y es el posible ganador de este evento, sin embargo muchos mencionan que Andrew Garfield sería la sorpresa de la noche de gala.

El método Williams tiene 6 nominaciones.

Mejor actriz

Las actrices nominadas son Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija oscura), Penélope Cruz (Madres paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spence r).

Sin duda esta categoría es una de las difíciles y la favorita es Jessica Chastain aunque Kristen Stewart es el centro de atención luego de su última interpretación como Lady Diana.

Jessica Chastain podría llevarse su primer Oscar.