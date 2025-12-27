- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
El Chavo del 8: Goteras en casa de Don Ramón: dónde ver el capítulo inédito que fue encontrado por fans de Chespirito
En redes sociales se ha compartido un capítulo inédito de El Chavo del 8 de 1974. Don Ramón, Kiko, el Señor Barriga y El Chavo protagonizan este clip que se ha vuelto viral.
Han transcurrido más de cuatro décadas desde la transmisión del episodio final de El Chavo del 8, y aún se mantiene como uno de los programas humorísticos más icónicos y queridos en el mundo de habla hispana.
Si bien miles de fans han llegado a creer que lo habían visto todo, aún existen muchos capítulos inéditos del show mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños, los cuales siguen saliendo gracias al apoyo de los fans.
PUEDES VER: One Piece Netflix Temporada 2: Chopper protagoniza nuevo tráiler de la serie live action que llega en 2026
Si bien en plataformas como Netflix y Prime se han compartido varios de los capítulos oficiales de 'El Chavo del 8', una gran número de episodios siguen perdidos y gracias a un fanático se acaba de recuperar uno que es recordado por mucho pocos fanáticos de 'El niño del barril'.
'Goteras en la casa de Don Ramón', es el título de este capítulo que habría sido rescatado de un VHS antiguo que fue encontrado por un fanático de Roberto Gómez Bolaños. El capítulo en cuestión dura 23 minutos y muestra a Don Ramón quien tiene un serio problema de goteras en su departamento y por ello se niega a pagar la renta.
¿Cómo puedo ver el capítulo inédito de El Chavo del 8? Para alegría de miles de fans de Roberto Gómez Bolaños, en YouTube se ha compartido el episodio completo para que puedas verlo.
De momento Televisa no se ha pronunciado, pero es posible que este pueda incluirse en el catálogo de diferentes plataformas, puesto que es material de Chespirito. Aquí el video que se ha compartido en las plataformas más populares.
- 1
Lotería de Boyacá del miércoles 24 de diciembre: RESULTADOS del Sorteo Extraordinario de NAVIDAD
- 2
Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de diciembre, EN VIVO: últimos resultados y número ganador del Premio Mayor
- 3
Horóscopo de HOY, sábado 27 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco y número de la suerte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90