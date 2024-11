WhatsApp: conoce el significado del emoticón de la persona encogiendo los hombros

Los emoticones representan lo que nosotros sentimos en ese preciso momento en el que enviamos el mensaje a través de WhatsApp . Sin embargo, en varias ocasiones, no sabemos lo que significan esos íconos, pero igual lo mandamos a nuestro contacto.

De acuerdo al popular portal 'Emojipedia, este emoticón significa falta de conocimiento sobre un tema en particular o también para reemplazar frases como "no tengo idea" o "no sé".